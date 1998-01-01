Видео: какую начинку для блинов чаще всего предпочитают россияне

Россияне предпочитают есть блины со сметаной и вареньем, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перед началом масленичной недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ центра.

Так, за сметанную добавку к блинам в ходе опроса ВЦИОМ проголосовали 50% респондентов. Еще 33% выбрали варенье и джем, а третье место поделили сгущенное молоко и творог.

Также в некоторых случаях россияне решают приготовить или купить блины с мясной, рыбной или медовой начинками.

Кроме того, ВЦИОМ узнал как жители России собираются отмечать Масленицу, которая продлится с 4 по 10 марта. Выяснилось, что большинство не планирует посещать специальные мероприятия.

Ранее Пятый канал рассказал о советах от Роспотребнадзора по правильному выбору блинов в кафе.