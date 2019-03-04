Климатологи: Людям следует быть готовыми к «эффекту кипящей лягушки»

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Ученые провели параллель между восприятием людьми климатических условий и реакцией земноводных на постепенное повышение температуры воды.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3659

Климатологи из США провели исследование реакции общества на изменения в климате планеты. Полученные результаты ученые сравнили с так называемым «эффектом кипящей лягушки».

Явление, с которым исследователи сравнивают поведение социума, подразумевает реакцию лягушек на высокую температуру воды. Земноводное немедленно выпрыгнет из кипящей воды, если поместить его в кипяток. Однако, если земноводное посадить в холодную воду и поднимать температуру постепенно — изменения останутся незамеченными и лягушка погибнет, сварившись.

Аналогичным образом, отмечают климатологи, современные жители Земли реагируют на глобальные изменения климата. Чтобы прийти к такому выводу, специалисты изучили публикации в социальных сетях за последние несколько лет. Результаты анализа показали, что общество обращает внимание только на аномальные показатели. Постепенные изменения интернет-пользователи не замечают.

Как сообщает телеканал «360», ученые также сравнили нынешние климатические показатели с данными 80-х годов прошлого столетия. Как оказалось, в конце XX века средние температурные значения были гораздо ниже. Однако современные жители планеты при определении нормальности или ненормальности погоды для конкретного времени года ориентируются на аналогичные периоды лишь нескольких предыдущих лет. Поэтому существенные, но постепенные изменения в климате, люди склонны не замечать.

 
 
 
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Петербуржцы отмечают 31 февраля ⠀ 📸Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями снежной сказки и шутят про февраль, который явно не захотел сдавать свои позиции. Накануне региональное управление МЧС разослало предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По оценкам спасательного ведомства, порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. В ближайшее время в городе сохранится минусовая температура. ⠀ Photo: @roman_argiano @sobolensky

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Впрочем, по мнению некоторых специалистов, в скором времени землянам уже не придется беспокоиться о глобальном потеплении — американский конспиролог Дэвид Монтейн назвал новую дату конца света. Мужчина убежден, что нашей планеты не станет уже в 2019 году.

Тема:
Погода 3659
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