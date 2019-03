Климатологи: Людям следует быть готовыми к «эффекту кипящей лягушки»

View this post on Instagram

Петербуржцы отмечают 31 февраля ⠀ 📸Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями снежной сказки и шутят про февраль, который явно не захотел сдавать свои позиции. Накануне региональное управление МЧС разослало предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По оценкам спасательного ведомства, порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. В ближайшее время в городе сохранится минусовая температура. ⠀ Photo: @roman_argiano @sobolensky