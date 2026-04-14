Весна с сюрпризом: синоптик оценил вероятность скорого выпадения снега в Москве

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

В климате средней полосы регулярно наблюдаются так называемые холодные периоды в текущее время года, и этот сезон может не стать исключением.

Может ли снова выпасть снег в Москве этой весной

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Синоптик Шувалов: снег может снова выпасть в Москве текущей весной

Полностью исключить возвращение снега в Москву весной нельзя, поскольку такие погодные явления возможны даже в мае. Об этом рассказал глава прогностического центра Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, в климате средней полосы регулярно наблюдаются так называемые холодные периоды весной.

«Дело в том, что похолодания, которые имеют очень интересные и поэтические названия „черемуховые холода“, „дубовые холода“ и так далее, случаются еще и в первой половине мая месяца, поэтому гарантий, конечно, дать невозможно», — пояснил специалист.

Синоптик добавил, что вероятность выпадения снега сохраняется, однако устойчивого снежного покрова ожидать не стоит.

«Единственное — он не ляжет. Это будет эпизод, который быстро, скорее всего, сменится более теплой весенней погодой», — отметил Шувалов.

К тому же он подчеркнул, что в ближайшие десять дней выпадение снега в средней полосе не предвидится.

9 апреля в Москве уже наблюдалась нетипичная для середины весны погода — в городе прошла метель с дождем и мокрым снегом, а жителей предупреждали о гололедице. Однако к 12 апреля в столичный регион вернулось потепление.

Тема:
Погода
