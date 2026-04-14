Весна с сюрпризом: синоптик оценил вероятность скорого выпадения снега в Москве

В климате средней полосы регулярно наблюдаются так называемые холодные периоды в текущее время года, и этот сезон может не стать исключением.
Синоптик Шувалов: снег может снова выпасть в Москве текущей весной
Полностью исключить возвращение снега в Москву весной нельзя, поскольку такие погодные явления возможны даже в мае. Об этом рассказал глава прогностического центра Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, в климате средней полосы регулярно наблюдаются так называемые холодные периоды весной.
«Дело в том, что похолодания, которые имеют очень интересные и поэтические названия „черемуховые холода“, „дубовые холода“ и так далее, случаются еще и в первой половине мая месяца, поэтому гарантий, конечно, дать невозможно», — пояснил специалист.
Синоптик добавил, что вероятность выпадения снега сохраняется, однако устойчивого снежного покрова ожидать не стоит.
«Единственное — он не ляжет. Это будет эпизод, который быстро, скорее всего, сменится более теплой весенней погодой», — отметил Шувалов.
К тому же он подчеркнул, что в ближайшие десять дней выпадение снега в средней полосе не предвидится.
9 апреля в Москве уже наблюдалась нетипичная для середины весны погода — в городе прошла метель с дождем и мокрым снегом, а жителей предупреждали о гололедице. Однако к 12 апреля в столичный регион вернулось потепление.
- 14 апр
- Типичная для середины весны: какой будет погода в Москве с 14 по 19 апреля
- 14 апр
- Хмурые дни возвращаем судьбе: когда в Россию придет весеннее тепло
- 13 апр
- Москвичам рассказали, когда пройдет первая весенняя гроза
- 11 апр
- Весна возвращается: какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе
- 10 апр
- Из-за снегопада в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков
- 9 апр
- Долгожданное потепление: когда в Москву вернется весенняя жара
- 8 апр
- «Дождь перейдет в снег»: москвичей предупредили о резком похолодании
- 7 апр
- «Месяц переменчивый»: какой будет погода в Москве с 7 по 12 апреля
- 6 апр
- Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна
- 6 апр
- «Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
