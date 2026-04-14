Типичная для середины весны: какой будет погода в Москве с 14 по 19 апреля

Метеоролог Шувалов: с 15 апреля в Москву приедет потепление

С 14 по 19 апреля москвичей ожидает типичная для середины весны погода. Об этом изданию aif.ru рассказал руководитель прогностического центра Александр Шувалов.

По его словам, во вторник, 14 апреля, есть вероятность, что южные районы столицы захватит Каспийский циклон. Те территории, которых он коснется, может ожидать понижение температуры воздуха, значение которого будет не выше +10 градусов по Цельсию. Также эти районы будут ждать интенсивные дожди и порывы ветра до десяти метров в секунду.

Однако влияние циклона будет кратковременным, и уже в среду, 15 апреля, синоптики прогнозируют потепление от +13 до +15 градусов, отсутствие осадков и слабый восточный ветер от двух до пяти метров в секунду.

По словам Шувалова, всю неделю погода в столице будет типичной для середины апреля.

По прогнозам метеорологов, заморозков до конца месяца ждать не стоит. Есть вероятность, что они придут в Москву в начале мая. Но точно сказать о том, будут ли они, пока невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первые цветки сакуры раскрылись в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. В этом году она зацвела на десять дней раньше, чем в прошлом сезоне.

