Хмурые дни возвращаем судьбе: когда в Россию придет весеннее тепло
Резкое потепление уже накрывает регионы страны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Весеннее тепло вернется в Россию на текущей неделе
Аномально теплая погода пришла в Санкт-Петербург. В ближайшее время синоптики обещают до 20-ти градусов тепла. Однако ночью в городе по-прежнему будет прохладно. Да и осадки из Северной столицы пока никуда не исчезнут.
Почти такая же погода ожидается в Москве. Днем воздух будет прогреваться до +17-ти, местами возможны дожди. Самыми теплыми днями станут среда, четверг и пятница.
Резкое потепление пришло и в регионы. На Урале температура превысит норму на несколько градусов. Но уже к выходным весеннюю погоду испортит антициклон. На Дальний Восток потепление придет со стороны Китая. Осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 19-ти.
