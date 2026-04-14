Хмурые дни возвращаем судьбе: когда в Россию придет весеннее тепло

Резкое потепление уже накрывает регионы страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Весеннее тепло вернется в Россию на текущей неделе

Аномально теплая погода пришла в Санкт-Петербург. В ближайшее время синоптики обещают до 20-ти градусов тепла. Однако ночью в городе по-прежнему будет прохладно. Да и осадки из Северной столицы пока никуда не исчезнут.

Почти такая же погода ожидается в Москве. Днем воздух будет прогреваться до +17-ти, местами возможны дожди. Самыми теплыми днями станут среда, четверг и пятница.

Резкое потепление пришло и в регионы. На Урале температура превысит норму на несколько градусов. Но уже к выходным весеннюю погоду испортит антициклон. На Дальний Восток потепление придет со стороны Китая. Осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 19-ти.

 

 

 

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
Хмурые дни возвращаем судьбе: когда в Россию придет весеннее тепло
