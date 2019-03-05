Самолеты кружат над Пулково из-за нулевой видимости

Из-за нулевой видимости в петербургском аэропорту Пулково задерживается прибытие и отправление рейсов, сообщает телеканал 78. Справочная воздушной гавани поясняет — самолеты ожидают улучшения погоды.

— Из-за нулевой видимости некоторые самолеты уходят на запасной путь, некоторые кружат и ждут улучшения погодных условий, — объяснили в справочной.

Отмечается, что решение о посадке или взлете при нулевой видимости принимает сам экипаж воздушного судна. В частности, в небе над Пулково были замечены три самолета авиакомпании «Россия» из Новосибирска, Оренбурга и Сыктывкара, а также московский рейс «Победы», которые не решались сесть. К 8:00 5 марта они все же пошли на посадку.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажиров самолета, севшего в Анадыре, отправят в Лос-Анджелес резервным бортом.