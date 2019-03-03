Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в его доме

Английская актриса Дженна Коулман снялась для обложки британского Harper's Bazzar. Съемки проходили в Кенсингтонском дворце, который служит домом для младших членов королевской семьи. Сейчас там резиденция принца Гарри и его беременной супруги Меган Маркл.

Принц Гарри ухаживал за Дженной Коулман в 2015 году. Но актриса предпочла ему Тома Хьюза, звезду британских телесериалов. Как отмечает Teleprogromma.pro, девушка поняла, что у нее больше общего с актером, чем с принцем. По крайней мере, так о причине разрыва с Гарри рассказывает одна из ее подруг. Общается ли Дженна с принцем сейчас, неизвестно, однако британские таблоиды сочли ее глянцевую фотосессию неуместной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper's Bazaar UK (@bazaaruk) 3 Мар 2019 в 12:03 PST

Поклонники задались вопросом: почему бывшие не встретились? Но, вероятнот, ответ прост: Кенсингтонский дворец огромен, и шанс встречи Гарри и Дженны был минимальный.

Ранее Пятый канал рассказывал, принц Гарри и Меган Маркл намерены избегать «половых стереотипов».