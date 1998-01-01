На Пятом канале акция День Добрых Дел для Юлии Суходоловой

, 10:20 Эфирная новость 53

Ребенку срочно требуется дорогостоящее лечение, у девочки четвертая стадия лимфомы Ходжкина.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 230

Каждый четверг Пятый канал совместно с благотворительными организациями рассказывает истории тяжелобольных детей, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. 7 марта речь пойдет о 13-летней Юлии Суходоловой.

У девочки четвертая стадия лимфомы Ходжкина. Обычно эта болезнь поддается лечению. Однако после четырех лет изматывающей борьбы выяснилось, что Юля попала в тот редкий процент людей, у которых возникает рецидив. Сейчас девочке нужно начинать все лечение сначала. Трудность заключается еще и в том, что Юля живет только с мамой. Без нашей помощи женщине не справиться.

Чтобы помочь, достаточно отправить смс на номер 22-22 и указать сумму, которую вы, зрители Пятого канала, готовы пожертвовать. Юлии Суходоловой требуется на лечение почти три миллиона рублей.

Ранее Пятый канал сообщал об итогах акции для мальчика с диагнозом «несовершенный остеогенез».

Тема:
День Добрых Дел 230
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