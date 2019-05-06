«Превратились в ангелов»: Сосо Павлиашвили о жертвах самолета Superjet-100

Известный советский, грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы, которая произошла вечером в воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту «Шереметьево».

Спустя полчаса после вылета лайнера из Москвы в Мурманск, экипаж принял решение вернуть самолет. Во время приземления на взлетно-посадочную полосу Superjet-100 загорелся. В результате трагедии погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Мурманской области был объявлен трехдневный траур.

«Я соболезную всем, кто плачет, кто горюет после этого жуткого случая, который произошел в „Шереметьево“ в связи с пожаром самолета. Погибли ни в чем не повинные. Конечно же все выяснится, кто виноват, за что, почему, но сегодня я хочу, чтобы все помолились за эти души, которые покинули землю и превратились в мучеников, превратились в ангелов. Светлая память и пусть земля вам будет пухом. Дай бог силы и мужества всем, кто остались в живых», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры аварийной посадки Superjet-100 и видео изнутри горящего самолета.