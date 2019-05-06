Опубликован список погибших в авиакатастрофе с Superjet-100 в «Шереметьево»

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Жертвами трагедии, по данным Следственного комитета, стал 41 человек.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, Пятый канал, YouTube / ДТП, ЧП, АВАРИИ

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Пожар на рейсе Москва-Мурманск 46

В распоряжении 5-tv.ru оказался список с именами и фамилиями 40 пассажиров Superjet-100, которые погибли в результате авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево» вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет, выполнявший рейс «Москва — Мурманск», вернулся в российскую столицу и загорелся в ходе посадки.

Предположительно, трагедия произошла из-за попавшей в лайнер молнии. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Среди жертв трагедии оказался также гражданин США, который летел совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса.

1. Брукс Джереми Хинтон

2. Вельмякин В.

3. Витснаровский А.

4. Власов Р.

5. Власова М.

6. Воробьев М.

7. Ганжиев А.

8. Гончаров В.

9. Гультайчук А.

10. Данилкина Р.

11. Долгопятов А.

12. Зенин М.

13. Ивахненко Д.

14. Искендеров Н.

15. Киселев П.

16. Крайнова Н.

17. Криштоп А.

18. Кудряш А.

19. Курбонбегзода Ф.

20. Мартынова А.

21. Марченкова Ю.

22. Назаров М.

23. Новиков Е.

24. Новикова С.

25. Парусов М.

26. Пилипчук А.

27. Плотников С.

28. Ратникова Е.

29. Савельев Р.

30. Сиваконь Л.

31. Смирнов А.

32. Сороколит А.

33. Сотсенко Е.

34. Тупичкин А.

35. Федорова А.

36. Хмуров М.

37. Хомченко В.

38. Цупикова Д.

39. Чупрунова Е.

40. Чупрунов А.

41. Член Экипажа

Все семьи погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Ространснадзор, в свою очередь, готовится к внеплановым проверкам компании «Аэрофлот».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Мурманской области объявлен трехдневный траур.

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