Трагедия по секундам: Хронология ЧП с самолетом Superjet-100 в «Шереметьево»

Авиакатастрофа в московском аэропорту «Шереметьево», которая произошла вечером в воскресенье, 5 мая, унесла жизни 41 человека. Эти данные озвучили в Следственном комитете России. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск. Из 78 человек, среди которых пять членов экипажа, выжить удалось лишь 37.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур. На основании данных очевидцев, записей с камер видеонаблюдения, а также показаний официальных источников 5-tv.ru восстановил хронологию трагедии.

Самолет Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU 1492 Москва — Мурманск вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18 часов по местному времени. Спустя несколько минут после взлета экипаж сообщил авиадиспетчерам о проблемах со связью и запросил экстренную посадку, которая была совершена в пункте вылета спустя 28 минут после взлета.

Источник «Интерфакса» сообщает, что экипаж Superjet был вынужден приземлиться, не сбросив топлива, поскольку связь с диспетчерами была утеряна полностью. Свершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно.

По одной из версий, которую озвучивают выжившие пассажиры самолета, после того, как лайнер поднялся в небо, в него ударила молния. Из-за этого, возможно, и возникли неполадки со связью. В результате жесткого приземления на взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, у севшего Superjet-100 подломилась стойка шасси. Обломки отлетели и попали в топливный бак, что и вызвало возгорание.

На кадрах, которые ранее публиковал 5-tv.ru видно, что самолет воспламенился лишь после того, как коснулся земли. Огонь быстро распространился по хвостовой части лайнера. По словам очевидцев, в самолете возникла паника и давка, некоторые пассажиры пытались доставать свои вещи, из-за чего люди не могли оперативно покинуть горящий самолет.

Также очевидцы трагедии, среди которых также выжившие пассажиры сгоревшего самолета, сообщают, что в числе первых лайнер покинули члены экипажа. Только после этого по надувному трапу стали спускаться пассажиры. Более десяти человек смогли покинуть салон самостоятельно. Бортпроводники оказывали пассажирам помощь. Сообщается, что один из членов экипажа погиб, пытаясь помочь людям выбраться.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Они старались потушить огонь, но прибывших сразу сил экстренной службы не хватило. Буквально за минуты разгоревшееся пламя уничтожило хвостовую часть самолета. К охваченному огнем лайнеру прибывали все новые и новые силы. Сотрудники экстренных служб проникли в салон Superjet-100. Пламя распространилось с хвоста на весь корпус судна.

В официальном сообщении МЧС говорится, что огонь на борту самолета «Москва-Мурманск» был потушен через 18 минут после того, как на пункт поступил вызов — в 18:48.

Спустя несколько часов после трагедии на место прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, а также руководитель Росавиации Александр Нерадько. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. Следственный комитет возбудил уголовное дело и заявил о проведении расследования по факту произошедшего ЧП. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в «Шереметьево».

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в авиакатастрофе с Superjet-100 в «Шереметьево».