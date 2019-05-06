Меган Маркл планирует увезти новорожденного ребенка в США

Почитатели королевской семьи со всего мира с нетерпением ждут вестей о родах Меган Маркл. Со дня на день на свет должен появиться первенец герцога и герцогини Сассекских, и если этого не произойдет, врачам придется прибегнуть к искусственной стимуляции схваток.

Впрочем, будущие родители настроены позитивно. Они уже давно строят планы насчет наследника, о которых сообщают приближенные королевской семьи. Ранее появилась информация, что Меган и Гарри проведут в Африке полгода после рождения ребенка, а теперь стало известно, что монаршая особа намерена уехать с малышом в Калифорнию, где якобы даже выбирает подходящий особняк.

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О планах герцогини сообщила ее приятельница.

«Меган определенно хочет иметь свой дом в Лос-Анджелесе. Это — ее родной город, там ей даже дышится легче <.> К тому же, у нее много подруг в Лос-Анджелесе, у которых тоже есть дети, с которыми в будущем сможет дружить и играть ее ребенок», — передает слова подруги королевской семьи 7Дней.ру.

Однако официально подтверждения этой информации пока не поступало. Известно только то, что примерно месяц назад супружеская пара перебралась в новый особняк —Frogmore Cottage в Виндзоре, который находится на приличном расстоянии от Букингемского дворца. Эти сведения насторожили почитателей королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри изменил свой график из-за боязни пропустить рождение наследника.