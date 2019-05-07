Медаль «Партизану Отечественной войны» учреждена 2 февраля 1943 года. Это первая медаль в Советском Союзе, которая имела две степени. Медалью I степени награждали за особые заслуги и героизм, II степени — за личное боевое отличие.

Партизанские отряды стали формироваться на захваченных врагом территориях уже в первые дни войны. С 1941 по 1945 годы в подпольную борьбу было вовлечено около миллиона человек. Они добывали информацию о планах врага, подрывали мосты и немецкие эшелоны.

Автор рисунка художник и медальер Николай Москалев. На аверсе профили советских вождей — Ленина и Сталина, по нижнему краю в складках ленты читаются буквы — СССР. Медаль I степени выпускали из серебра, II степени из латуни.

Трагическую историю партизанской войны и жизни в оккупации, как ни один другой писатель, сумел выразить Василь Быков. На его родине в Белоруссии сложилось самое мощное подпольное движение. Сюжет повести «Сотников» фронтовику Быкову подсказала сама жизнь.

Медалью «Партизану Отечественной войны» награждены бойцы подполья, проявившие храбрость и мужество в борьбе за Родину в тылу — всего 127 тысяч 875 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ордене Отечественной войны.