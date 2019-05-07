В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне актриса Мария Кожевникова рассказала 5-tv.ru о своем деде-фронтовике Валентине Николаевиче Трофимове. По словам звезды сериала «Универ», он встретил войну, когда ему было 17 лет. В 20 лет дед актрисы уже был начальником разведки 103-го стрелкового полка.

«И это фотография, которую дедушка прислал своей маме. Вот он здесь, в нижнем ряду, в середине. И вот он написал: «Мама, храни это фото. Потому что это — мои братья, которым я обязан жизнью…», — говорит Мария Кожевникова.

Актриса рассказывает, когда полк вел боевые действия в городе Шольт, все взорвалось буквально в трех-четырех метрах от ее дедушки.

«И он рассказывал, как он лежал, он понимал, что это, может быть, последние секунды его жизни. И он вспоминал и говорил себе: „Выдержка и терпение, я столько всего прошел, я столько всего видел… Я должен и это выдержать“. В результате его, конечно, боевые товарищи унесли с поля боя, спасли, дали ему жизнь. И я им очень сильно за это благодарна!», — признается Мария Кожевникова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рассказ фигуриста Ильи Авербуха о своем деде-фронтовике, который в июне 1941 года был студентом медицинского училища и во время войны спас тысячи человеческих жизней.