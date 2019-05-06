День Победы: Илья Авербух рассказал о своем прошедшем войну дедушке

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В июне 1941 года Марк Львович Бурдо был студентом медицинского училища. Он прошел всю войну, спасая тысячи человеческих жизней.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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В преддверии 9 мая знаменитый фигурист Илья Авербух рассказал о своем деде-фронтовике Марке Львовиче Бурдо, который в июне 1941 года был студентом медицинского училища и во время войны спас тысячи человеческих жизней.

«Мой дедушка, Марк Львович Бурдо, был воспитанником медицинского училища, когда война застала его. Эту серебряную ложку дед нашел на войне. Он ел только ей. И цеплялся он за эту ложку как за то мирное, что ждет его дома», — рассказывает Авербух.

Он также припомнил удивительную историю знакомства бабушки с дедушкой.

«Это был 1943 год, недельный отпуск в Москву. Дед спускался вниз по эскалатору, а наверх поднималась девушка. Он помчался за ней, они познакомились, и через неделю расписались… Война… Мы можем, все равно, только представлять, что чувствует человек с осознанием того, что „Завтра“ может не быть», — рассуждает Авербух.

Чемпион мира по фигурному катанию гордится дедом, который пройдя всю войну, спас тысячи человеческих жизней:

«Его пример, он стоит перед глазами!», — говорит Илья Авербух.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Леонида Агутина о деде, который не вернулся с войны, и поседевшей в один день бабушке.

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