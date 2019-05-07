«Я помню. Я горжусь»: история старшего сержанта Андрея Фадеева

Пятый канал продолжает проект «Я помню! я горжусь!» В сюжетах, посвященных Великой Отечественной, наши корреспонденты рассказывают о своих предках-фронтовиках. Сегодня своей семейной историей Победы поделится Максим Облендер.

Его дед Андрей Фадеев свой долгий фронтовой путь начал из далекого Якутска. Воевал у границ с Финляндией, под Сталинградом, Ростовом-на-Дону, прошел весь юг страны. Но так ни разу не был в Ленинграде. Но в этом году старший сержант Андрей Фадеев все же пройдет по Петербургу — в строю бессмертного полка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю Николая Климова — прадеда корреспондента МИЦ «Известия» Сергея Лескова.