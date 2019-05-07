Выживший в авиакатастрофе с Superjet-100 опроверг слухи о давке из-за чемоданов

, 19:47 Эксклюзивное интервью 1 305

Пассажир рейса Москва — Мурманск Василий Печников рассказал шокирующие детали трагедии.

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Фото, видео: ТАСС / СК РФ

Тема:
Пожар на рейсе Москва-Мурманск 63

Выжившие при пожаре на Superjet 100 в столичном аэропорту «Шереметьево» опровергли информацию о проблемах с эвакуацией из-за чемоданов. По словам одного из пассажиров, Василия Печникова, при ударе самолета о землю личные вещи посыпались с полок и многие убирали их, чтобы освободить проход.

Мужчина сообщил, что во время взлета в фюзеляж ударила молния и раздался громкий хлопок. После этого лайнер начал разворачиваться, а затем, сделав полный круг, пошел на посадку. Снижение было очень резким, но пассажирам ничего не объясняли.

«При первом касании нас подбросило. На задних рядах началась паника. Бортпроводники пытались успокоить людей. Затем самолет снова подкинуло вверх и резко опустило. Произошел сильный удар и загорелись двигатели. Открылись багажные полки, но кислородные маски не выпали. Люди расстегнули ремни и стали готовиться к эвакуации. Когда открылась правая дверь, салон сразу затянуло черным дымом», — поделился пережитым Василий Печников.

Пассажир злополучного рейса увидел, что его чемодан упал в проход и подобрал его, чтобы не загораживать выход.

«Я выкинул вещи на улицу и спустился вниз. За мной следом прыгнули несколько человек. Хвостовая часть до средины была вся объята пламенем», — сказал он. И добавил, — «Скорее всего люди там задохнулись».

Сейчас мужчина находится в больнице. Он жалуется на сильные головные боли и повышенное давление, но говорит, что ему сильно повезло по сравнению с другими.

Ранее 5-tv.ru публиковал переговоры командира Superjet 100 с диспетчерами «Шереметьево».

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