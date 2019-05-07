Опубликованы переговоры командира Superjet 100 с диспетчерами «Шереметьево»

Стали известны детали переговоров командира Superjet 100, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, с диспетчерской службой столичного аэропорта «Шереметьево» сразу после удара молнии и за несколько минут до нештатного приземления, которое привело к возгоранию самолета на взлетно-посадочной полосе и гибели 41 человека.

Из переговоров понятно, что пилот Денис Евдокимов правильно оценил повреждения самолета после попадания молнии. Он подал сигнал PanPan, который означает, что ситуация не критическая и угрозы для жизни пассажиров нет. Более серьезная ситуация кодируется сигналом Mayday. В ходе переговоров пилот сообщил только, что не готов к заходу на посадку и сделал еще один круг, чтобы снизить высоту и подготовиться к посадке.

Полную версию переговоров читайте на сайте РЕН ТВ.

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите

Пилот: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль)

Пилот: Снижаюсь 80 Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 2319 влево курс 060

Пилот: Алло 1492 курс 057 снижаемся 80

Диспетчер: Аэрофлот 1492 подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.

Пилот: Снижаемся и сохраняем эшелон 080. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 70

Пилот: Аэрофлот 1492. Москва подход.

Пилот: Аэрофлот 1492 70 снижаемся.

Пилот: Аэрофлот 20345 на текущем курсе.

Диспетчер: Разрешаю.

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Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?

Пилот: Заход по ИЛС, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца

Пилот: Понял

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5

Пилот: Аэрофлот 1492, необходима помощь

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая

Пилот: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая

Пилот: продолжаем заход 24 левая, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю

Пилот: Вас принял, ВП24 левая

Диспетчер: Аварийные службы на полосы

Исходя из записи переговоров становится понятно, что диспетчерские службы на аварийной частоте активно помогали рейсу SU1492 авиакомпании «Аэрофлот» максимально благополучно посадить самолет. Как только лайнер пошел на посадку, диспетчер тут же вызвал на полосу аварийные службы.

Также стало известно, как происходили переговоры экстренных служб воздушной гавани. Запрос на пожарные бригады был направлен молниеносно. Спасатели уже направлялись к садящемуся в «Шереметьево» Superjet 100, когда тот загорелся. Увидев происходящее на ВПП, они тут же затребовали усиление и кареты «скорой помощи».

«Вышка пожарному автомобилю»

«Вышка пожарному автомобилю»

«Вышка пожарному автомобилю»

«Пожарная машина разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту»

«Выезжаю»

«Вышка пожарному автомобилю»

«ВПП чтобы машины без запросов прибытия ВПП»

«Пожарная машина, вышка, не понял, повтори»

«Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли»

«Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с (…)»

«Авария самолет горит на ВПП на взлете»

«Правильно, подтверждаю»

«Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь»

«Приняли, вызываем»

После чего на место трагедии стали прибывать службы аэропорта в экстренном режиме. В переговорах наблюдается сильная неразбериха. Первые минуты, прибывшим на место службам, видно только тех, кто уже успел выбраться из горящего самолета. Из экипажа наблюдались только два человека — бортпроводники. Из первых показаний второго пилота становится понятно, что удалось выбраться где-то половине пассажиров, причем их сложно оценить по количеству, так как в панике «они разбежались по полосе».

Ведущий переговоры с диспетчером сотрудник аэропорта несколько раз повторяет, что часть пассажиров из Superjet 100 находится неизвестно где.

Первые десять тел были обнаружены при первичном осмотре самолета сразу после тушения. Еще один погибший лежал рядом с самолетом.

Аварийная посадка Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье, 5 мая. Самолет несколько раз ударился при приземлении о ВПП, после чего подломилась стойка шасси и пробила топливные баки. Заполненный керосином под завязку лайнер тут же вспыхнул. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате трагедии погибли 41 человек, включая одного ребенка и бортпроводника, пытавшегося спасти пассажиров из хвоста самолета. В Мурманске объявлен трехдневный траур.