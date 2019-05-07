Глава Петербурга предложил приравнять детей блокады к жителям блокадного Ленинграда

С важной инициативой выступили блокадники Ленинграда. Они предлагают присваивать почетный статус всем, кто родился или провел хотя бы один день в осажденном городе. Идею поддержал глава Петербурга Александр Беглов. Он уже поручил городскому правительству рассмотреть возможность дополнительных выплат. Пока на льготы и прибавку к пенсии могут рассчитывать лишь те, кто прожил в блокадном городе больше четырех месяцев.

«У нас есть определенное количество людей, блокадников, которые родились в городе, но не имеют этих четырех месяцев, у кого — то месяц, у кого два месяца, и тоже приравнять их к жителям блокадного Ленинграда. На мой взгляд — это, наверное, правильно, потому что, если ребенок родился хоть день, хоть два прожил в блокадном Ленинграде все-равно», — сказал глава Петербурга.

Александр Беглов пообещал, что городские законодатели рассмотрят эту инициативу в самое ближайшее время.

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