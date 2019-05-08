В рамках проекта «Внуки Победы» экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин обнародовал историю своей семьи, пережившей Великую Отечественную войну. Он очень гордится своими предками и помнит об их подвиге.

«День Победы для моей семьи — не просто один из многих праздников. Мои дедушки и прадедушки ушли на фронт, а бабушки — кто оказался в блокадном Ленинграде, а кто и вообще на оккупированной немцами территории», — сказал футболист.

Аршавин также показал уникальную фотографию, на которой изображен его прадед Иван Егорович Анисимов.

«Он очень хорошо знал немецкий язык поэтому когда началась война, его сначала призвали в партизаны, а потом и в разведку. А его семью чуть не расстреляли. В Ивановском, под Ленинградом, один из предателей указал, что это родственники партизан. Семья чудом спаслась, и бабушка очень плачет, когда это вспоминает», — поведал спортсмен.

Бывший игрок «Зенита» отмечает, что пережившие войну родственники были голодными, но у них было больше сил, чем у сытых людей сейчас.

«Они смогли выжить, смогли победить в этих непростых условиях. Мы не должны забывать это никогда!», — добавил Андрей Аршавин.

Ранее Илья Авербух рассказал о своем прошедшем войну дедушке.