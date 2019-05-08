В Крыму прошла патриотическая акция «Зажги свечу памяти»

Несколько тысяч жителей Крыма приняли участие в патриотической акции «Зажги свечу памяти». В селе Мирное под Симферополем люди возложили цветы к братским могилам, в которых покоятся жертвы нацизма. На территории совхоза «Красный» с 1941 по 1944 год действовал концлагерь, где были убиты около 15 тысяч человек — солдат, партизан и мирных жителей.

«Мы хотим поклониться тем героям, которые были замучены немецкими захватчиками. Это герои, это граждане нашей страны. Это люди, которых мы благодарим за чистое небо над головой сегодня», — заявила участница акции Надежда Краденова

В акции приняли участие депутаты республиканского парламента, ветераны, школьники и все жители села. После официальной части состоялось театрализованное представление, посвященное событиям фашисткой оккупации Крыма.

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