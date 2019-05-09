Президент России Владимир Путин призвал все страны добиваться создания систем равной безопасности, выступая на Параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер отметил, что «уроки прошедшей войны актуальны» и по сей день, и заявил, что РФ будет делать все, чтобы обеспечить военный потенциал страны на самом высоком уровне. Глава государства добавил, что Россия открыта к сотрудничеству с теми, кто готов дать отпор экстремизму и терроризму.

9 мая 2019 года в России и других странах отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Выступая перед ветеранами Владимир Путин назвал День Победы «днем нашей гордости и скорби», символом безграничной благодарности защитникам Отечества.