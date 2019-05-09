Участник военного парада 1941 года, ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил президента Владимира Путина за Крым.
«Товарищ главнокомандующий, я восхищен Вашей операцией в Крыму! Молодец!» — сказал ветеран.
Глава государства поблагодарил ветерана, после чего занял место на трибуне на Красной площади перед стартом праздничного парада.
Ранее 5-tv.ru публиковал речь российского лидера в день 74-й годовщины Великой Победы. Президент назвал 9 мая «днем нашей гордости и скорби», символом безграничной благодарности защитникам Отечества.