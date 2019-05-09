Севастополь отмечает 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

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Крым имел стратегическое значение для немецкого наступления, так как являлся кратчайшим путем к нефтеносным районам Кавказа.

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Фото, видео: РИА Новости, Пятый канал

9 мая 1944 года город Севастополь в результате Крымской наступательной операции был освобожден от немецко-фашистских войск.

Уже в первые минуты войны главная военно-морская база Черноморского флота подверглась налету фашистской авиации. Началось сооружение сухопутных рубежей для отпора противнику, однако завершить это к концу октября, когда враг уже был на подступах к городу, не удалось.

Положение Красной Армии было сложным: Ленинград в блокаде, Смоленск и Киев пали. Большая часть Украины оказалась захваченной противником, и в начале осени немецкие войска вплотную подошли к Крыму.

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Оборона Севастополя продолжалась с 30 октября 1941 по 2 июля 1942 года — 250 дней, в течении которых огромную роль сыграли жители города, участвовавшие в строительстве оборонительных сооружений, изготавливали оружие и боеприпасы для фронта, оказывали помощь раненым. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение.

Но 2 июля Севастополь пал, город ушел в подполье. Крым имел стратегическое значение для немецкого наступления. Это был кратчайший путь — через Керченский пролив и Тамань — к нефтеносным районам Кавказа. С потерей полуострова советская авиация лишалась возможности налетов на нефтепромыслы Румынии, которые снабжали немецкую армию.

В течение 22 месяцев фашисты уничтожили в Инкерманских штольнях три тысячи женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле — более 400 рабочих. 12 июля оккупанты согнали на стадион «Динамо» 1,5 тысячи жителей, а после ограблений и издевательств расстреляли.

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Город был освобожден в ходе Крымской стратегической наступательной операции советских войск ровно за год до Победы. В ходе нее советские войска и силы флота потеряли 17 754 человека убитыми и 67 065 человек ранеными.

В Севастополе к моменту освобождения оставалось три тысячи жителей из проживавших здесь накануне войны 109 тысяч человек. В городе уцелело лишь 6% зданий.

В ознаменование подвига севастопольцев 22 декабря 1942 была учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой были награждены свыше 50 тысяч человек.

8 мая 1965 года Севастополю присвоили звание Города-героя.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Крыма и Севастополя с годовщиной освобождения.

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