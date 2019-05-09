Салют и полторы тысячи фейерверков озарят вечернее небо в Петербурге 9 мая

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне завершатся в Петербурге салютом, передает 78.ru.

В 22:00 после артиллерийского салюта в небо над Невой с территории Петропавловской крепости запустят полторы тысячи фейерверков. Всего будет произведено 30 залпов в течение 10 минут.

«Уникальные салютные установки с пусковыми мортирами калибра от 105 до 310 миллиметров традиционно будут расположены у кромки воды на Большом пляже Петропавловской крепости», — отметили в Западном военном округе.

Празднование Дня Победы в Петербурге началось утром с парада на Дворцовой площади. В нем приняли участие 4,5 тысячи военных и около 130 единиц техники. После этого на Невском проспекте состоялось шествие «Бессмертного полка».