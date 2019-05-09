Владимир Путин объяснил отмену воздушного парада

Владимир Путин высказал сожаление, что из-за погоды не удалось провести в Москве воздушную часть парада, однако, по его словам, рисковать жизнями летчиков и зрителей не было никакой необходимости. Президент объяснил, что утром 9 мая у летчиков было всего 150 метров хорошей видимости вместо необходимых для безопасного полета 400 метров.

«В данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасный», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, выступая с речью на Параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин назвал 9 мая «денем гордости и скорби».