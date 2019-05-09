Президент России Владимир Путин выступил с речью на Параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер отметил, что с каждым годом «нравственная мощь беспримерного подвига» и «ценность ратного триумфа нашего народа» чувствуется и осознается острее.

«Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы», — сказал Путин.

Глава государства назвал День Победы «днем нашей гордости и скорби», символом безграничной благодарности защитникам Отечества, которые «несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Японии, КНДР и Китая, где прошло шествие «Бессмертного полка».