Видео: Девушке стало плохо на месте гибели Сергея Доренко в Москве

На месте гибели журналиста Сергея Доренко в Москве на Земляном Валу вечером 9 мая стало плохо девушке. Об этом свидетельствуют кадры, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как девушка стоит и плачет, после она делает несколько шагов и едва не лишается чувств. От падения на землю ее уберегли люди, стоявшие рядом. По предварительной информации, это могла быть родственница журналиста или одна из его близких людей.

Вечером в четверг, 9 мая, в Москве скончался известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Он умер после того, как упал с мотоцикла. По предварительной информации, у Доренко возникли проблемы с сердцем и он упал с байка. Врачи больше часа пытались реанимировать 59-летнего журналиста, однако ничего не вышло. Предположительно, причиной смерти может быть острая сердечная недостаточность, однако точный диагноз станет известен после вскрытия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где похоронят Сергея Доренко. Кроме того, в распоряжении редакции имеются кадры, на которых запечатлены момент, когда журналист упал с мотоцикла, а также, когда врачи пытаются реанимировать Доренко.