Память погибшего Сергея Доренко хотят увековечить в Москве

Мосгордума всерьез рассматривает вопрос об увековечивании памяти журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая. Об этом сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям законодательного органа Евгений Герасимов.

По словам Герасимова, память о Сергее Доренко в действительности смогу увековечить, если об этом попросит журналистское сообщество страны. В таком случае город поддержит коллег Доренко, и журналистам останется выбрать место для мемориальной доски.

«Считаю, что это один из ярчайших представителей отечественной журналистики. Доренко был ярким, самобытным журналистом, ему удалось сохранить свое лицо» , — цитирует Герасимова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина смерти Сергея Доренко.