Жена экс-депутата из Подмосковья станцевала на пилоне в честь 9 мая

Жена экс-депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева Оксана не придумала ничего лучше, как поздравить в Instagram своих подписчиков с Днем Победы, станцевав без штанов на пилоне.

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Видимо, чтобы хоть что-то напоминало зрителям о 9 мая, 29-летняя девушка надела на себя гимнастерку и пилотку. Впрочем, это не помогло ей скрыть свое стриптизерское прошлое, а, возможно, и настоящее, как посчитали ее подписчики.

После этого поста про День Победы среди ее подписчиков не нашлось ни одного человека, который хотя бы нейтрально отреагировал на увиденное.

«Девушка, в этом „наряде“, который Вы, видимо, считаете маскарадным костюмом, который в реальности является военной формой Красной Армии, люди проходили войну, холод, голод, смерть, болезни и потери. Вы оскорбляете ветеранов, граждан нашей страны. Почему Вы танцуете в военной форме в трусах на пилоне?» — написали ей подписчики.

Впрочем, политическую карьеру своего 31-летнего мужа она уже подпортила, когда осенью для съемок в клипе перекрыла в час пик МКАД. За это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, а после разгоревшегося в СМИ скандала супругу пришлось покинуть ряды «Единой России».