Жена экс-депутата ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец на шесте 9 мая

Жена экс-депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева Оксана ответила злопыхателям, раскритиковавшим ее эротический танец на пилоне в День Победы. 29-летняя женщина опубликовала на своей странице Instagram видео, на котором в гимнастерке и трусах станцевала на шесте под песню «Смуглянка».

Подписчики танцовщицы сочли такие кадры «глумлением над памятью погибших». В ответ на критику пользователей звезда Instagram опубликовала в своем микроблоге видеообращение, в котором объяснила свою позицию.

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Яковлева подчеркнула что «никакого гнилого смысла» в свое выступление не вкладывала. По ее словам, отдавать дань памяти предкам можно каждый день, а не только в календарные праздники.

«Для меня вся наша жизнь — это показатель того, как мы ценим, чтим и помним, что предки сделали для нас», — поделилась Оксана.

Что касается пилона, который вызвал больше всего возмущения фолловеров, то девушка его назвала обычным «инструментом для танца», а выступление на шесте — популярным видом спорта.

«Не на ту нападаете», — заключила Яковлева.

Однако пользователи и здесь молчать не стали. В комментариях они выразили собственное мнение насчет эротического танца жены экс-депутата. В ее адрес посыпалось множество шуток и оскорблений.

«Ты в трусах танцуешь в день, когда страна чтит своих родственников!» — возмутились комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Оксана Яковлева для съемок в клипе перекрыла в час пик МКАД. За это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, а после разгоревшегося в СМИ скандала супругу пришлось покинуть ряды «Единой России».