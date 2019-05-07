Суд приостановил разбирательство по делу о квартире Юлии Началовой

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Сторона защиты хоккеиста Александра Фролова опровергла, что он требует пол квартиры с дочери певицы — 12-летней Веры Алдониной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Юлия Началова 128

Никулинский районный суд Москвы во вторник, 7 мая, приостановил скандальную тяжбу между компанией из Нижнего Новгорода «Весенние инвестиции» и хоккеистом Александром Фроловым. Спортсмен якобы должен выплатить более 20 миллионов рублей за долю в 167-метровой московской квартиры, принадлежащей его бывшей гражданской жене — Юлии Началовой.

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По информации KP.RU, суд пересмотрел доводы представителей «Весенних инвестиций», которым незадолго до своей смерти артистка «продала» долг Фролова за 15 миллионов. В результате с хоккеиста требовали 28,5 миллиона, поскольку за несколько лет накопились еще и проценты.

«В результате наших жалоб многое в этом процессе было пересмотрено. Были выявлены грубые нарушения со стороны судьи, неправомерность обращения в нижегородский суд», — рассказали изданию в юридической фирме «Гуричев, Малинин и партнеры», представляющей интересы Александра Фролова.

Так, 7 мая судьей было принято решение о приостановлении судебной тяжбы. Пауза взята до тех пор, пока у многомиллионной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» не определится правопреемник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сам хоккеист до сих пор не дает внятных ответов по поводу своих имущественных претензий.

Тема:
Юлия Началова 128
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