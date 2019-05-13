Путин поделился впечатлениями от участия в акции «Бессмертный полк»

Владимир Путин отметил стойкость участников акции «Бессмертный полк», которая прошла в Москве 9 мая. Несмотря на сильный дождь и ветер, сотни тысяч человек несли по Красной площади фотографии своих родственников, которые в годы войны отдали жизнь за Великую Победу.

«Я помню свои чувства, когда я первый раз пошел по Красной площади с портретом отца. Знаете, какая мысль мне пришла? Он не мог этого сделать. Но я хотя бы портрет его пронесу, он этого заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких-участников войны, наверное, тоже думают об этом, — сказал Путин.

Владимир Путин также отметил, что участие в шествии «Бессмертного полка» символизирует готовность совершить подвиг по примеру великих предков, победивших в войне. Добавлю, по данным МВД, только в Москве акция собрала около 700 тысяч человек.

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