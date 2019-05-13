Путин поделился впечатлениями от участия в акции «Бессмертный полк»

, 10:06 Эфирная новость 23

Президент России отметил стойкость участников мероприятия, которые несмотря на непогоду вышли на Красную площадь 9 мая с портретами своих близких, отдавших жизнь за Победу.

Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, Пятый канал

Владимир Путин отметил стойкость участников акции «Бессмертный полк», которая прошла в Москве 9 мая. Несмотря на сильный дождь и ветер, сотни тысяч человек несли по Красной площади фотографии своих родственников, которые в годы войны отдали жизнь за Великую Победу.

«Я помню свои чувства, когда я первый раз пошел по Красной площади с портретом отца. Знаете, какая мысль мне пришла? Он не мог этого сделать. Но я хотя бы портрет его пронесу, он этого заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких-участников войны, наверное, тоже думают об этом, — сказал Путин.

Владимир Путин также отметил, что участие в шествии «Бессмертного полка» символизирует готовность совершить подвиг по примеру великих предков, победивших в войне. Добавлю, по данным МВД, только в Москве акция собрала около 700 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милла Йовович рассказала о героическом прошлом бабушки.

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