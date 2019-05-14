Сирия во второй раз примет участие в Международных армейских играх

Лучшие сирийские танкисты и артиллеристы готовятся выступить на Международных армейских играх — 2019. Отборочные этапы уже позади, теперь время ежедневных тренировок.

Самая зрелищная часть соревнований — «Танковый биатлон». И экипажи готовятся на специальном танкодроме — это точный макет полигона в подмосковном Алабино.

Сирийцы примут участие в военных играх уже во второй раз. И твердо намерены улучшить прошлогодний результат. За подготовкой к большим спортивным баталиям следит Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как в Бурятии проходит окружной этап «Танкового биатлона».