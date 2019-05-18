Видео: Российские военные помогли освободить заложников в Сирии

Правительственные войска Сирии при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон произвели обмен пленными с боевиками. После передачи девяти членов незаконных вооруженных формирований были освобождены десять сирийских граждан, которые находились в плену несколько лет.

Обмен проходил в демилитаризованной зоне, в 40 километрах от города Алеппо. Чтобы он стал возможен, была проделана огромная совместная работа сирийских спецслужб и российских военных. Среди освобожденных семеро мужчин, две женщины и ребенок, который родился в лагере пленных.

Эти люди перенесли все ужасы плена — ежедневные угрозы, голод и отчаяние. Теперь все это позади и сейчас им предстоит строить новую жизнь. Освобожденный офицер сирийской армии Алля Аали заявил, что намерен вернуться на службу, чтобы покончить с терроризмом в САР.

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