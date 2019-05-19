В Сирии завершился первый послевоенный чемпионат по женскому футболу

Первый послевоенный чемпионат по женскому футболу завершился в Сирии. На протяжении сезона десять команд боролись за право стать обладателем кубка. Финальная встреча проходила между сборными Эс-Сувейды и Хамы.

Футболистки обеих дружин отчаянно стремились к победе. На поле временами даже разгорались нешуточные страсти, как в мужском футболе. Спортсменки проявляли стальной характер и в решающем матче девушки из сборной Эс-Сувейды уверенно одержали победу над сверстницами из Хамы.

Стоит отметить, что играть в футбол Сирийской Арабской Республике не переставали даже в разгаре военных действий. Кстати, мужской сборной команде страны совсем немного не хватило мастерства, чтобы заполучить путевку на Чемпионат мира в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сирийском Алеппо открываются спортивные секции. В жилом квартале Мугамба открылся плавательный бассейн, а в восточном районе города начала работу секция тяжелой атлетики для детей и подростков.