Прокуратура Швеции намерена вызволить Ассанжа из британской тюрьмы

Швеция намерена вызволить Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы. Чтобы свести с ним личные счеты. Прокуроры сегодня направили в окружной суд запрос о заочном аресте основателя WikiLeaks. И собираются экстрадировать его уже этим летом.

На прошлой неделе шведские власти заявили, что возобновляют расследование по делу австралийца. Там его подозревают в изнасиловании.

На выдачу узника претендуют и США. Американское правосудие предъявляет Ассанжу шпионаж. А приговор по этому закону гораздо серьезнее — вплоть до смертной казни.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, замглавы окружного прокурора Швеции заявила, что у них есть все основания подозревать в изнасиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.