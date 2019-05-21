Эстрадная певица Лариса Долина 21 мая представила видеоклип на песню «Герой не моего романа» в память о Юлии Началовой. Вместе с народной артисткой в ролике «засветились» Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Юрий Шматов, Этери Бериашвили и вокальный ансамбль МГИК.

«Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце» , — приводит слова исполнителей ФАН.

Лариса Долина. www.globallookpress.com

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, возникшая на фоне заражения крови и отказа внутренних органов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня.