Видео: Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии

, 7:38 Эфирная новость 38

Среди восьми лауреатов — корреспондент МИЦ «Известия».

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, Пятый канал

Журналистов федеральных телеканалов наградили за освещение деятельности российских Вооруженных сил РФ в Сирии. Среди обладателей специальной медали корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Награды вручал лично министр обороны Сергей Шойгу во время Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2019». Он поблагодарил журналистов за профессионализм и активное участие в освещении действий военнослужащих в Сирии. Всероссийский фестиваль прессы проводится Минобороны России пятый год подряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про сирийский Эль-Рукбан — больше известный как «лагерь смерти».

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