Из Сирии приходят первые сообщения о погибших при атаке Идлиба террористами

Сообщения о погибших и раненых в эти минуты приходят из Сирии. В зоне деэскалации Идлиб террористы уже несколько дней атакуют правительственные войска. И при этом обстреливают города, в которых военных нет. Прицельные удары наносят по жилым кварталам в Алеппо, Латакии и Хаме днем и ночью.

Стрелять по окраинам Алеппо они не прекращают даже после введенного режима прекращения огня. Выпустить 5-6 снарядов в сторону жилых домов сегодня для них в порядке вещей. Куда стрелять - все равно, главное, чтобы жители приграничных с Идлибом районов находились в постоянном страхе.

За обострением ситуации в регионе следит Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сирийские войска отбили три атаки террористов в регионе.