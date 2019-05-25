Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в алом платье с эффектным декольте посетила кинопоказ на Каннском фестивале, пишет сайт KP.RU.

Instagram @albinadzhanabaeva

40-летняя артистка прошлась по красной дорожке на премьере фильма «Соблазн» французского режиссера Жюстин Трие. Звезда отметила, что поездка на Лазурный берег едва не сорвалась из-за халатности «раскрученного блогера». Несмотря на все трудности, Джанабаева побывала на празднике кино, демонстрируя аппетитные формы.

«Похожи на бутон красной розы», — отметили подписчики в комментариях под фотографиями в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Летучая затмила голливудских звезд на Каннском фестивале.