Экс-солистка «ВИА Гры» поразила Канны эффектным декольте — фото

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Альбина Джанабаева ярко засветилась на знаменитом кинопоказе на Лазурном берегу.

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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 72

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в алом платье с эффектным декольте посетила кинопоказ на Каннском фестивале, пишет сайт KP.RU.

Instagram @albinadzhanabaeva

40-летняя артистка прошлась по красной дорожке на премьере фильма «Соблазн» французского режиссера Жюстин Трие. Звезда отметила, что поездка на Лазурный берег едва не сорвалась из-за халатности «раскрученного блогера». Несмотря на все трудности, Джанабаева побывала на празднике кино, демонстрируя аппетитные формы.

«Похожи на бутон красной розы», — отметили подписчики в комментариях под фотографиями в Instagram.

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