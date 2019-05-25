Гроза и порывистый ветер в ближайшие часы накроют Москву

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Неблагоприятная погода сохранится в столице до утра воскресенья.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Погода 3780

Порывистый ветер до 18 метров в секунду и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. О резком ухудшении погоды в столице в субботу, 25 мая, сообщили в региональном МЧС.

Спасатели предупреждают, что вполне возможны также град и сильный дождь. Неблагоприятная погода сохранится до утра воскресенья.

Жителям и гостям столицы в этот период важно соблюдать правила безопасности и держаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливни второй день затапливают Белгород.

Тема:
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