Гроза и порывистый ветер в ближайшие часы накроют Москву

Порывистый ветер до 18 метров в секунду и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. О резком ухудшении погоды в столице в субботу, 25 мая, сообщили в региональном МЧС.

Спасатели предупреждают, что вполне возможны также град и сильный дождь. Неблагоприятная погода сохранится до утра воскресенья.

Жителям и гостям столицы в этот период важно соблюдать правила безопасности и держаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливни второй день затапливают Белгород.