Центр Белгорода оказался затоплен в пятницу, 24 мая, после непрекращающихся второй день проливных дождей. Жители города массово публикуют в социальных сетях видео, на которых запечатлены последствия разгула стихии.

На кадрах роликов видно, как по улицам Белгорода в буквальном смысле текут реки. Ливневая канализация не справляется с количеством выпавших на город осадков. Автотранспорт с трудом преодолевает затопленные участки дорог. По сообщениям местных СМИ, местами в Белгородской области выпал крупный град.

Ранее 5-v.ru сообщал, что мощный циклон ударил по югу и средней полосе РФ. В регионах ураганный ветер, град и ливни.