В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли

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В Североатлантическом альянсе отметили, что не видят очевидных оснований применения Москвой военной силы в отношении Незалежной.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 228

В НАТО прокомментировали вердикт Международного трибунала по морскому праву, в котором говорится, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть суда Украине.

Как отметили в пресс-службе Североатлантического альянса, представители объединения не видят оправданий использования Россией военной силы против украинских кораблей и потому призывают освободить задержанных.

«Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли», — цитирует ТАСС пресс-службу НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международный трибунал ООН по морскому праву в субботу, 25 мая, выступил с заявлением о необходимости Россией и Украиной предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе осенью 2018 года.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 228
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