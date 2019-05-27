Российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ

У российских школьников начались экзамены. Прямо в эти минуты они сдают ЕГЭ по литературе и географии. По всей стране их выбрали почти 75 тысяч выпускников.

Правила проведения экзаменов строжайшие. В школьных коридорах и классах установлены камеры видеонаблюдения. На столах у выпускников только ручки, линейки, калькуляторы и паспорт. ЕГЭ по литературе считается одним из самых сложных. Длится почти четыре часа и включает в себя сочинение. Проходная планка минимум — 32 балла.

«Есть некое волнение. Но есть, в принципе, уверенность в себе, потому что весь год занималась активно и, в принципе, до этого сталкивалась с литературой, поэтому надеюсь, что все пройдет хорошо», — рассказывает Мария Ковалевская

«Как-то знаете — отпустило. Сейчас вообще не волнуюсь если честно. Готова к экзамену уже», — уверена в своих силах будущая выпускница Елена Мирошниченкова.

Уже в среду одиннадцатиклассникам предстоит испытание по математике, а 3 июня по русскому языку. Сдача этих предметов обязательна для получения аттестата. Отмечу, что в этом году впервые выпускники получили право сдать ЕГЭ по предмету — китайский язык.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первыми приступили к сдаче выпускных экзаменов в школе старшеклассники Дальнего Востока.