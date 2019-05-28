«Ничего сверхъестественного»: PR-директор Началовой о ее способностях — фото

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Анна Исаева прокомментировала слухи о том, что певица могла обладать «особым даром».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, instagram @isaeva.anya

Тема:
Юлия Началова 134

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева на своей странице в Instagram прокомментировала слухи о том, что певица могла обладать «особым даром» и сверхспособностями. Менеджер опубликовала в сети фото, сделанное в квартире умершей знаменитости.

По словам Анны Исаевой, на снимке все так, как было при жизни Юлии Началовой. В зеркале отражается икона, на столике стоит рука от сглаза, здесь же диск альбома певицы. PR-директор отметила, что разместила фото, так как оно характеризует хозяйку квартиры — обыкновенного человека, не обладавшего никаким сверхъестественным даром, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Юля не любила съемок на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения? Много, очень много звонков получаю я на тему: „Вы знаете что происходит на кладбище?“, „А как вы к этому относитесь?“, „А у Юли был дар?“, „А может она святая?“», — пишет Анна Исаева.

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Менеджер Юлии Началовой отметила, что ей больно слышать о том, что творится на могиле певицы на Троекуровском кладбище. Анна Исаева надеется, что те, кто приходит к месту захоронения певицы буду уважать память о ней, и не позволят себе совершить какое-то зло и бесчинства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на могиле Началовой поклонники «заряжают» воду.

Тема:
Юлия Началова 134
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