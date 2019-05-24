Некоторые поклонники Юлии Началовой обнаружили, по их словам, необычные явления, которые происходят вблизи ее могилы. Так, по наблюдениям некоторых, солнце над ее захоронением светит особенно ярко, а птицы поют необычно.

Поклонники приходят на могилу к любимой певице «поговорить», часами рассказывают о своей жизни, передают новости. В частности, делятся информацией о том, как складывается жизнь дочери певицы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Некоторые заметили, что около могилы Началовой особая энергетика. Поэтому они оставляют на надгробии воду и кремы для «подзарядки». Считается, что жидкости, «зарядившиеся» таким образом, обладают чудодейственными свойствами — разглаживают морщины, помогают при подагре, сводят мозоли и даже подтягивают грудь.

По словам работников Троекуровского кладбища, на котором находится могила певицы, подобные действия ранее отмечались рядом с захоронениями целителя Алана Чумака и предсказательницы Джуны.

Юлия Началова умерла 16 марта в одной из столичных клиник. Певица слишком поздно к врачам. У нее был сильнейший абсцесс. Ее сердце не выдержало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юлия Началова точно знала дату своей смерти — одна из ясновидящих рассказала ей об этом.