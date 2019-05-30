Разрушительная стихия: Мощный ураган пронесся над Ленинградской областью

Мощный ураган пронесся над Ленинградской областью. В эпицентре оказались города Волхов и Кириши. Там порывы ветра достигали 25-ти метров в секунду.

В результате повалены оказались несколько десятков деревьев. Движение на некоторых участках трасс оказалось полностью парализовано.

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Водителям пришлось дожидаться когда ураган стихнет, и коммунальные службы приступят к расчистке завалов.

Из-за обрыва проводов без света остались жители сразу нескольких районов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерче в Ростовской области и аномальных дождях в Краснодаре.