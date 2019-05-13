В СК сообщили об идентификации тел 40 жертв катастрофы в «Шереметьево»

В Следственном комитете РФ сообщили об идентификации тел 40 погибших при аварийной посадке Superjеt-100 в «Шереметьево».

В управлении по расследованию особо важных дел сообщили о завершении молекулярно-генетических экспертиз практически всех жертв катастрофы в московском аэропорту.

«Работа по идентификации еще одного погибшего — гражданина США, будет завершена в ближайшее время», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования были допрошены пострадавшие пассажиры, персонал аэропорта «Шереметьево» и сотрудники «Аэрофлота». Следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета продолжают изучать данные бортовых самописцев сгоревшего Superjеt-100.

5 мая пассажирский лайнер «Аэрофлота» вылетел из «Шереметьево» в Мурманск, однако экстренно вернулся в Москву и совершил аварийную посадку. После приземления самолет загорелся. В пожаре погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основной версии гибели пассажиров рейса Москва-Мурманск.