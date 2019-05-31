В новой Call of Duty надо помогать сирийским «Белым каскам»

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Трейлер видеоигры сопровождает текст о том, что от игроков будет «зависеть баланс сил во всем мире».

Фото, видео: YouTube / Call of Duty RU

30 мая на Youtube был опубликован трейлер новой Call of Duty: Modern Warfare, который собрал уже почти миллион просмотров.

Судя по ролику, игроку будет предложено помочь членам скандально известной сирийской организации «Белые каски». За основу сюжета взят псевдодокументальный фильм, который сначала получил кинопремию «Оскар», а затем был признан подделкой. Члены указанной организации неоднократно уличались в провокационных действиях, в том числе ради обвинений сирийского правительства и России в убийстве мирных жителей в САР. При этом информация о связи «Белых касок» с террористами не отражена, сообщает телеканал RT.

Выход игры для PlayStation 4, Xbox One и ПК запланирован на 25 октября. Выпущенная в 2007 году оригинальная игра Call of Duty 4: Modern Warfare была отмечена множеством различных наград, а также получила титул «Игра года» Академии интерактивных искусств.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол РФ в США сообщил о подготовке «Белыми касками» новой провокации в Сирии.

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